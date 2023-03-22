В Якутске произошел пожар в ТРК «Азия» на улице Чернышевского

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В Якутске 22 марта около 10 часов утра произошел пожар в ТРК «Азия» на улице Чернышевского, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Якутии.

Через три минуты после вызова на место происшествия прибыли пожарные. В результате пожара огнем повреждена вытяжка на площади 10 кв.м. Эвакуировано 37 человек, из них 17 детей.

На тушение привлекались 60 человек личного состава и 14 единиц пожарной техники.

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