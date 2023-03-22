В Якутии выявлено 127 новых случаев коронавирусной инфекции

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По состоянию на 22 марта в Якутии зарегистрировано 127 новых случаев COVID-19, сообщает в своем телеграм-канале заместитель руководителя оперштаба республики Ольга Балабкина.

В том числе в городе Якутске — 62 случая, в Усть-Алданском районе — 13 случаев, в Абыйском районе — 9 случаев, в Усть-Майском районе — 7 случаев, в Мегино-Кангаласском, Хангаласском районах — по 4 случая, в Алданском, Горном, Томпонском, Чурапчинском районах — по 3 случая, в Амгинском, Мирнинском, Намском, Олекминском, Сунтарском — по 2 случая, в Анабарском, Верхнеколымском, Верхоянском, Кобяйском, Нерюнгринском, Нюрбинском — по 1 случаю.

За сутки лабораториями республики проведено 1 885 исследований на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 2 792 598 тестов.

За последние сутки госпитализировано 13 человек, выздоровело 138 человек. Лечение в стационарах получают 12,0% больных, в амбулаторных условиях — 88,0%. Из 150 развернутых коек для лечения больных COVID-19 свободно 34,0%.

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