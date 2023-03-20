В Якутии обозначили сроки весенней охоты

Фото: Минэкологии Якутии

Власти Якутии назвали сроки начала сезона весенней охоты в республике. Выдача разрешений начнется с 21 марта – получить его можно будет во всех территориальных подразделениях Минэкологии Якутии. Сами сроки охоты зависят от района и вида дичи.

Так, например, в Анабарском районе сезон охоты на гусей пройдет с 24 по 26 мая и с 6 по 12 июня, в Аллаиховском районе – с 15 по 17 мая и с 6 по 12 июня. В то же время на селезней уток в обоих районах можно будет поохотиться с 6 по 12 июня. Полный перечень сроков указан на сайте министерства.

Источник: KP.RU

Помимо очной формы получения разрешения, заявление на охотничью лицензию можно подать через МФЦ. Контакты опубликованы на сайте Минэкологии.

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