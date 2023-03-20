В Якутске в ночь на 21 марта ожидается до минус 32 градусов мороза

Фото: t.me/photo_yakutsk

Днем 21 марта в столице республики ожидается минус 20-22 градуса, сообщает Якутское УГМС.

«Преимущественно без осадков, ветер западный 3-8 м/с. Ночью -30-32°, днем -20-22°», — говорится в сообщении.

Сегодня днем в три часа в городе зафиксировано минус 18 градусов, ветер 2 м/с.

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