В Якутске пройдет бесплатная вакцинация домашних животных

Фото: пресс-служба мэрии Якутска

22 и 29 апреля в Якутске пройдет ежегодная акция «Бешенству — нет!», сообщает пресс-служба мэрии города.

Обязательная бесплатная вакцинация против бешенства домашних животных в Якутске проводится в рамках санитарного трехмесячника.

Вакцинация против бешенства проводится вакциной антирабической инактивированной сухой «Щелково-51» («Рабикан») для кошек и собак.

В ходе акции также будут предоставлены платные ветеринарные услуги — чипирование и вакцинация комплексной вакциной «Мультикан-8» против чумы, аденовирусных инфекций, парвовирусного и коронавирусного энтеритов, лептоспироза и бешенства собак.

Список временных ветеринарных пунктов на 22 и 29 апреля 2023 года

Автодорожный округ:

— мкр. Ильинка (уточнить по тел. 40-23-82, Управа Автодорожного округа).

Гагаринский округ:

— ул. Можайского, 13/3Г корп.1 (гаражный бокс № 33).

Губинский округ:

— ул. Богатырева, 11, (здание управы).

Октябрьский округ:

— пр. Ленина, 46, (здание управы),

— ул. Каландаришвили, 40/1А (инженерный блок УК «Прометей+»).

Промышленный округ:

— ул. 50 лет Советской Армии, д. 33 (здание управы),

— ул. Богдана Чижика д. 33А (здание УК «Арсенал+»).

Сайсарский округ:

— ул. Чехова, 66 (ветеринарная лечебница),

— ул. Ново-Карьерная, 22/2А.

Строительный округ:

— ул. Клары Цеткин, 2 (здание управы).

Центральный округ:

— ул. Чернышевского, д. 16 (инженерный блок УК «ЦАДС»).

Село Пригородный:

— ул. Совхозная, 27 (СДК «Надежда»).

Микрорайон Марха:

— ул. Советская, 36.

СОНТ «Сатал»:

— 5-й квартал СОНТ «Сатал», 1Б, корп. 1.

Село Маган:

— ул. Антенная, 1/3 (ветеринарный пункт).

Микрорайон Кангалассы:

— ул. 26 Партсъезда, 3 (ветеринарный пункт).

Тулагино-Кильдямский наслег:

— Тепловой пункт, Радиоцентр,

— СК «Родник», с. Кильдямцы,

— СК «Алгыс», с. Сырдах.

Село Хатассы:

— ул. Совхозная, 35/1.

Село Табага:

— ул. Комсомольская 20/2 (здание администрации с. Табага),

— Старая Табага, ул. Лесная, дом 12, (СДК «Искра»).

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