В Якутске пройдет бесплатная вакцинация домашних животных

Фото: пресс-служба мэрии Якутска
22 и 29 апреля в Якутске пройдет ежегодная акция «Бешенству — нет!», сообщает пресс-служба мэрии города.
Обязательная бесплатная вакцинация против бешенства домашних животных в Якутске проводится в рамках санитарного трехмесячника.
Вакцинация против бешенства проводится вакциной антирабической инактивированной сухой «Щелково-51» («Рабикан») для кошек и собак.
В ходе акции также будут предоставлены платные ветеринарные услуги — чипирование и вакцинация комплексной вакциной «Мультикан-8» против чумы, аденовирусных инфекций, парвовирусного и коронавирусного энтеритов, лептоспироза и бешенства собак.
Автодорожный округ:
— мкр. Ильинка (уточнить по тел. 40-23-82, Управа Автодорожного округа).
Гагаринский округ:
— ул. Можайского, 13/3Г корп.1 (гаражный бокс № 33).
Губинский округ:
— ул. Богатырева, 11, (здание управы).
Октябрьский округ:
— пр. Ленина, 46, (здание управы),
— ул. Каландаришвили, 40/1А (инженерный блок УК «Прометей+»).
Промышленный округ:
— ул. 50 лет Советской Армии, д. 33 (здание управы),
— ул. Богдана Чижика д. 33А (здание УК «Арсенал+»).
Сайсарский округ:
— ул. Чехова, 66 (ветеринарная лечебница),
— ул. Ново-Карьерная, 22/2А.
Строительный округ:
— ул. Клары Цеткин, 2 (здание управы).
Центральный округ:
— ул. Чернышевского, д. 16 (инженерный блок УК «ЦАДС»).
Село Пригородный:
— ул. Совхозная, 27 (СДК «Надежда»).
Микрорайон Марха:
— ул. Советская, 36.
СОНТ «Сатал»:
— 5-й квартал СОНТ «Сатал», 1Б, корп. 1.
Село Маган:
— ул. Антенная, 1/3 (ветеринарный пункт).
Микрорайон Кангалассы:
— ул. 26 Партсъезда, 3 (ветеринарный пункт).
Тулагино-Кильдямский наслег:
— Тепловой пункт, Радиоцентр,
— СК «Родник», с. Кильдямцы,
— СК «Алгыс», с. Сырдах.
Село Хатассы:
— ул. Совхозная, 35/1.
Село Табага:
— ул. Комсомольская 20/2 (здание администрации с. Табага),
— Старая Табага, ул. Лесная, дом 12, (СДК «Искра»).
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