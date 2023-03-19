Якутский спортсмен стал чемпионом России по пауэрлифтингу среди слабовидящих

Фото: Пресс-центр РЦСПСК Триумф

С 17 по 19 марта в Челябинске проходит чемпионат России по спорту слепых (дисциплина пауэрлифтинг),

Об этом сообщает пресс-центр Республиканского центра спортивной подготовки сборных команд Якутии «Триумф».

В нём принимают участие спортсмены с нарушением зрения из 25 субъектов РФ. Якутский спортсмен Игорь Созонов в весовой категории 67,5 кг стал чемпионом России с результатом 447,5 кг.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp)

Наши соцсети и мессенджеры: Телеграм-канал, группа в WhatsApp, Вконтакте, Одноклассники.