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НовостиСпорт19 марта 2023 11:25

Якутский спортсмен стал чемпионом России по пауэрлифтингу среди слабовидящих

Игорь Созонов выступил в весовой категории 67,5 кг
Михаил ГОРОХОВ
Фото: Пресс-центр РЦСПСК Триумф

Фото: Пресс-центр РЦСПСК Триумф

С 17 по 19 марта в Челябинске проходит чемпионат России по спорту слепых (дисциплина пауэрлифтинг),

Об этом сообщает пресс-центр Республиканского центра спортивной подготовки сборных команд Якутии «Триумф».

В нём принимают участие спортсмены с нарушением зрения из 25 субъектов РФ. Якутский спортсмен Игорь Созонов в весовой категории 67,5 кг стал чемпионом России с результатом 447,5 кг.

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