Якутия подписала соглашение с госпиталем имени Бурденко в плане реабилитации раненых бойцов СВО

Фото: постпредство РС (Я) при Президенте РФ

17 марта Единый координационный центр (ЕКЦ) Якутии и Главный военный клинический госпиталь им. Н.Н.Бурденко заключили соглашение о сотрудничестве.

Об этом сообщает постпредство Якутии при президенте РФ в Москве. Отмечается, что Якутия стала первым регионом страны, подписавшим соглашение со старейшим государственным лечебным учреждением страны.

Соглашение подписали постпред и председатель ЕКЦ Андрей Федотов и генерал-майор, начальник Главного военного клинического госпиталя имени академика Бурденко Денис Давыдов. Оно юридически закрепляет уже сложившееся взаимодействие по медицинской реабилитации раненых военнослужащих, участвующих в СВО, организацию волонтерской помощи и оказание мер социальной и психологической поддержки военнослужащих.

Сразу же после подписания документа госпиталю были переданы ортопедические средства реабилитации для раненых военнослужащих и госпитальные наборы из предметов первой необходимости.

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