В Якутске водитель на внедорожнике сбил подростка на переходе

Фото: ГИБДД по Якутии

18 марта около 14:30 поступило сообщение, что возле дома по Автодорожной, 40/2 сбили пешехода, сообщает ГИБДД по Якутии.

Оказалось, что водитель 1988 г.р., на автомобиле Тойота Ланд Крузер 100 двигался со стороны Автодорожной в сторону ул. Воинская. А потом наехал на подростка, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Подростка 2006 г.р. бригада скорой помощи увезла в больницу. Оказалось, что у него ушиб левой руки. У водителя не выявили состояние алкогольного опьянения.

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