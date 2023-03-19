В Якутии выявили 129 новых случаев COVID-19

Фото: Олег УКЛАДОВ

По состоянию на 19 марта в республике выявлено 129 новых случаев коронавирусной инфекции.

Больше всего заболевших в Якутске – 50 случаев. По-прежнему сохраняется высокий уровень заболевших в Абыйском районе – 23 человека. В Усть-Майском районе – 17 случаев, в Мирнинском – восемь случаев, в Усть-Алданском, Чурапчинском районах – по четыре случая, в Ленском, Томпонском районах – по три случая, в Анабарском, Намском, Нюрбинском, Хангаласском районах – по два случая.

В Алданском, Амгинском, Верхнеколымском, Мегино-Кангаласском, Нерюнгринском, Оймяконском, Олекминском, Среднеколымском, Таттинском районах – по одному случаю.

За сутки лабораториями республики проведено 1311 исследований на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 2 789 852 теста. За последние сутки госпитализировано пять, а выздоровело 45 человек.

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