В Амгинском и Чурапчинском районах отключат электроэнергию в связи с капремонтом кабельно-воздушной линии

Фото: Якутскэнерго

Сотрудники «Якутскэнерго» в рамках ремонтной программы с 20 марта приступают к ремонтным работам на кабельно-воздушной линии КВЛ-110кВ «Майя-Чурапча», питающей Амгинский, Таттинский, Томпонский, Усть-Майский и Чурапчинский районы.

Отмечается, что во время проведения ремонтных работ с 20 по 31 марта будет произведено ограничение электроснабжения потребителей в дневное время в некоторых населенных пунктах Амгинского и Чурапчинского районов, а также в селе Дая-Амга Таттинского улуса.

В других районах, в частности, в Таттинском и Томпонском районах, а также в части населенных пунктов Амгинского и Чурапчинского районов элекстроснабжение будет осуществляться по временной схеме с дизельных электростанций. За это время на КВЛ-110кВ «Майя-Чурапча» планируется заменить более 100 П-образных и анкерных опор.

– Все плановые работы в рамках ремонтной программы направлены на профилактику возникновений технологических нарушений и повышение качества электроснабжения. Просим с пониманием отнестись к временным неудобствам: мы делаем все возможное, чтобы свести к минимуму ограничения, — подчеркнул главный инженер ЦЭС ПАО «Якутскэнерго» Михаил Варейкис.

С графиками ремонтных работ можно ознакомиться на сайте энергокомпании и в официальном телеграм-канале.

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