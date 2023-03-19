Депутата Ил Тумэн, подозреваемого в насилии над женщиной, этапировали в Якутск

Фото: sakhaparliament.ru

Депутата Ил Тумэн Сергея Никонова, которого предпринимательница обвинила в побоях и изнасиловании, перевезли из Ленского района в СИЗО Якутска.

Об этом пишет «Якутск Вечерний». По данным издания, следствие настаивало на его аресте, утверждая, что депутат обладает обширными связями, а также может сбежать в зону СВО под видом командировки.

Депутат на суде сообщил, что он действительно планировал 10 марта выехать в служебную командировку в зону СВО, однако, не согласен, что это подают как намерение скрыться от следствия.

Парламентарий продолжает утверждать, что не совершил ничего из того, в чем его обвиняют. По его словам, если бы он сломал ей руку и изнасиловал, то наверняка бы на его теле имелись следы борьбы: царапины, ссадины, синяки, но их нет.

Адвокат также согласен со следствием, что у Никонова есть влиятельные связи, благодаря которым он даже в условиях домашнего ареста будет давить на его подзащитную. Поэтому он также настаивал на заключении под стражей депутата.

Напомним, что 8 марта по решению Ленского районного суда заключили под стражу депутата якутского парламента Ил Тумэн Сергея Никонова. 48-летняя предпринимательница Наталья обвинила депутата в побоях и изнасиловании, произошедших в начале марте в гостинице Якутска. Сам Сергей Никонов отрицает это и говорит, что 48-летняя женщина пришла к нему в номер добровольно.

Никонов и его жена давали объяснение в Следственном комитете, а также депутат, как он утверждает, прошел судебно-медицинскую экспертизу. Она не выявила никаких следов, в том числе биологических. Он считает, что эта история как-то связана с выборами в Ил Тумэн, которые пройдут в этом году. А женщина действует из-за корыстных побуждений.

Подробнее об этой истории читайте по этой ссылке.

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