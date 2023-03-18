В Якутии участок дороги «Колыма» закрыли из-за схода снежной лавины

Фото: из архива ЯСИА

На автомобильной дороге «Яна» произошел сход снежной лавины, в связи с чем временно закрыт участок в Томпонском районе 510-й километр — Тополиное, предупреждает Управтодор Якутии.

Также по той же причине всем видам транспорта запретили проезд по 20 км автодороги «Яна».

ООО «Дортранс» должно установить соответствующие дорожные щиты, знаки и расчистить проезжую часть от снега.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp) Наши соцсети и мессенджеры: Телеграм-канал, группа в WhatsApp, Вконтакте, Одноклассники.