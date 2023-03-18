В селе Бясь-Кюель Якутии началось строительство многофункционального центра досуга

Фото: АГиП Якутии

В субботу, 18 марта, в селе Бясь-Кюель Горного района началось строительство Атамайского центра досуга, сообщила пресс-служба главы и правительства республики.

Здание будет многофункциональным. В нем разместятся спортивный зал с трибуной на 50 мест, тренажерный, хореографический залы, сцена для выступлений со зрительным залом на 250 мест, филиал «Почты России», модульная библиотека с читальней, помещения для выставок и проведения обрядов и другое.

Кроме того, по проекту предусмотрены площади для общественников и предпринимателей: кабинет для заседаний Совета ветеранов, места для торговли, фотостудия.

Всего площадь здания составит более двух тысяч квадратных метров. Центр рассчитан на посещение около 700 человек — столько людей живет в Бясь-Кюеле.

Напомним, в августе 2021 года лесной пожар здесь перекинулся на село и уничтожил целый микрорайон — 32 жилых дома. Без крыши над головой остались 38 семей — это 191 человек.

На помощь погорельцам пришла вся республика. По поручению главы Якутии Айсена Николаева в рекордно короткие сроки были построены 34 жилых дома. Восстановлен один километр улично-дорожной сети с устройством водопропускных труб и построен мост через реку Ойуун, сети газоснабжения, электропередач, уличное освещение, проложено 7,5 км волоконно-оптической линии связи. Восстановлены сельскохозяйственные постройки, коровники — девять скотопомещений, в том числе один животноводческий комплекс крестьянского хозяйства «Атамай» на 100 голов крупного рогатого скота, с молочным блоком и модульной котельной.

Спортивный центр и школа не пострадали в огне, однако здания давно обветшали. Поэтому было принято решение вместе с новыми домами построить и школу, и центр. Проект социальных объектов в Бясь-Кюеле был подготовлен по поручению президента России Владимира Путина.

Строительство финансируется министерством РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики по решению правительственной комиссии под руководством зампредседателя правительства РФ — полномочного представителя президента России в ДФО Юрия Трутнева.

Школу на 150 мест начали строить еще летом прошлого года. Открыть ее планируют в конце текущего года. В ней будут актовый и спортивные залы, библиотека, столовая с пищеблоком, а также медкабинет. Ее полностью укомплектуют мебелью и оснастят учебно-лабораторным оборудованием, компьютерами, интерактивными досками.

В настоящее время ученики и их учителя с нетерпением ждут переезда в новую красивую школу.

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