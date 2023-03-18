В Якутии из-за метеоусловий закрыли проезд по некоторым дорогам

Фото: nm45.ru

В связи с ухудшением погодных условий с 18 марта временно закрыт проезд для всех видов транспорта на автодороге «Сангар» в Кобяйском и Намском районах, сообщает пресс-служба Управтодор Якутии.

Это касается участка Сангар — Ситте — Батамай — Булус. Обслуживающая дорожная организация ООО ГК «Уйгу-Быйан» организовала круглосуточное дежурство.

Также по той же причине нельзя ехать по автодороге «Лючинская» в Кобяйском районе.

Кроме того, с 17 марта временно закрыт автозимник «Булун» в Булунском районе.

Водителей просят воздержаться от поездок по данным маршрутам до их официального открытия.

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