В Якутии за сутки выявили 131 новый случай коронавируса

Фото: Михаил ФРОЛОВ

По состоянию на 18 марта 2023 года в Якутии за минувшие сутки выявили 131 новый случай заражения коронавирусной инфекцией, сообщила в своем телеграм-канале вице-премьер республики Ольга Балабкина.

Из них в Якутске зарегистрировали 53 заболевших ковидом. В Абыйском районе — 27 случаев, в Усть-Майском — 14, в Мирнинском, Усть-Алданском — по пять, в Ленском, Чурапчинском — по три, в Алданском, Амгинском, Анабарском, Горном, Томпонском, Хангаласском — по два, в Верхнеколымском, Верхоянском, Кобяйском, Мегино-Кангаласском, Намском, Нерюнгринском, Нюрбинском, Среднеколымском, Таттинском — по одному.

За сутки лаборатории республики провели 1758 исследований на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработан 2 788 541 тест.

В больницы республики за сутки госпитализированы 13 человек, выздоровели 67.

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