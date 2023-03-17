Якутская госавтоинспекция перешла на усиленный режим службы

Фото: ГИБДД Якутии

ГИБДД Якутии перешла на усиленный вариант несения службы. Он будет действовать с 17 по 20 марта – в это время на дорогах будет больше патрулей. В ГИБДД отметили, что вводят усиленный режим для профилактики грубых нарушений ПДД якутскими водителями.

Также полиция с с 17 по 31 марта проводит профилактическое мероприятие «Безопасные каникулы». В это время дорожные полицейские будут проверять участки дорог рядом со школами и проводить занятия по ПДД в школах.

«Инспекторами ДПС усилен контроль за соблюдением водителями скоростных режимов движения вблизи общеобразовательных учреждений и мест массового притяжения детей и подростков, организуются специальные рейды, проводится профилактическая работа с использованием средств громкоговорящего устройства», – добавили в ГИБДД.

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