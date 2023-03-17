Якутские офтальмологи планируют провести более 600 операций в ближайшие недели

Фото: тг-канал Айсена Николаева

Якутские офтальмологи планируют за пять недель провести в республике более 600 операций. Об этом заявил глава Якутии Айсен Николаев – сегодня он провел встречу с главврачом Республиканской офтальмологической больницы Иваном Луцканом.

«Сейчас офтальмологи работают в Мирнинском районе, а далее по графику – Нюрбинский, Сунтарский, Вилюйский, Верхневилюйский, Чурапчинский, Усть-Майский, Таттинский, Томпонский и Кобяйский районы. За 5 недель планируется провести более 600 операций, что станет новым рекордом для больницы. Это не только цифры, а сотни благодарных якутян, спасших свое зрение», – заявил Николаев.

Глава Якутии также добавил, что офтальмологи выезжают в отдаленные районы на передвижном комплексе на базе «КАМАЗа». Благодаря ему количество выездных операций по удалению катаракты с 2018 года выросло в 4 раза.

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