В Якутске поздравили работников сферы ЖКХ

Фото: мэрия Якутска

В Якутске сегодня прошло чествование сотрудников сферы ЖКХ. 17 марта отмечается день работников бытового обслуживания населения и ЖКХ. Коммунальщиков поздравили мэр города Евгений Григорьев и заммэра по ЖКХ Егор Кардашевский.

Евгений Григорьев вручил знаки отличия «Почетный работник жилищно-коммунального хозяйства города Якутска». Их выдают за многолетний плодотворный труд и заслуги в области ЖКХ.

«Также отличившимся работникам бытового обслуживания населения и ЖКХ вручили Грамоты главы городского округа «город Якутск» с серебряным знаком, почетные грамоты, благодарственные письма Окружной администрации и Якутской городской Думы», – добавили в мэрии.

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