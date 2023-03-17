В Якутске предъявили обвинения педофилу, который надругался над школьницей

Фото: СК Якутии

В Якутске закончили расследование уголовного дела против 30-летнего якутянина, обвиняемого в изнасиловании несовершеннолетней. Его жертвой стала девочка, находившаяся под опекой мужчины: в момент совершения преступления, в 2020 году, ей было всего 13 лет.

Как установили следователи, мужчина пользовался своим положением с июня по октябрь: пока члены семьи отсутствовали дома, он насиловал девочку под своей опекой. Она побоялась сообщать о произошедшем взрослым, но поделилась ситуацией с подругой. Та сообщила о действиях опекуна учителям школы, где училась девочка.

Следователи проверили показания школьницы и провели медицинское обследование. Полученные сведения оказались достаточными, чтобы мужчину немедленно задержали и заключили под стражу.

Пострадавшую школьницу направили в «Центр психологической поддержки молодежи», а изверг сейчас дожидается суда, куда уже было направлено дело с обвинительным заключением.

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