В Якутии задержали мужчину, который забил до смерти мать и пытался запутать следствие

Фото: СК Якутии

В Якутии задержали жителя Нерюнгри, который избил до смерти пожилую мать. На днях он пришел домой к матери пьяным и устроил конфликт. Обида на мать оказалась такой, что якутянин бросился на женщину с кулаками.

Мужчина начал бить ее по телу и голове, из-за чего женщина скончалась на месте. Якутянин вызвал полицию и попытался сыграть в «дурачка» – заявил следователям, что обнаружил свою мать мертвой когда пришел в дом, и непричастен к ее гибели.

Обман, разумеется, вскрылся быстро. Следователи установили неопровержимые улики, после чего якутянин был задержан. Ему вменяют умышленное причинение тяжких телесных, повлекших смерть по неосторожности.

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