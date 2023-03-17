В Якутии неизвестный экскаватор оборвал электросети в Мегино-Кангаласском улусе

Фото: ПАО «Якутскэнерго»

В Якутии экскаватор стал причиной технологического нарушения на сетях ПАО «Якутскэнерго». Инцидент произошел сегодня в 19:57 на высоковольтной линии с подстанции 110 кВ «Нижний Бестях». Однако сбой был минимальным, поскольку сети удалось вновь включить в ручном режиме.

На место происшествия выехала бригада Майинского РЭС. На месте они обнаружили следы спецтехники, которая проехала между опорами ЛЭП. Пока неясно, к чьей компании относится техника.

«Напоминаем, что в охранных зонах без согласования сетевой организации запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, а также повлечь нанесение экологического ущерба и стать причиной пожаров», – добавили в «Якутскэнерго».

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