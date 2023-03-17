В Якутии крупному алмазу присвоили имя основателя Игр Манчаары Афанасия Алексеева

Фото: АЛРОСА

К столетию физкультурного движения крупному алмазу, добытому в Якутии, присвоили имя основателя Игр Манчаары Афанасия Алексеева, сообщила пресс-служба Минспорта республики.

Соответствующий документ подписал генеральный директор АЛРОСА Сергей Иванов.

Драгоценный камень был добыт 10 ноября 2022 года на месторождении трубки «Удачная». Его масса — 92,57 карата.

Фото: Минспорт Якутии

Афанасий Егорович Алексеев — 17-кратный чемпион республики в беге на пять и 10 километров. 1963 по 1971 год — председатель Совета ДСО «Урожай», с 1976 по 1986 год — председатель Спорткомитета ЯАССР. Основатель Спартакиады по национальным видам спорта на призы В. Ф. Манчаары.

Провел большую работу по укреплению материальной базы спорта, подготовке спортсменов и тренеров, пропаганде физической культуры и спорта.

Заслуженный работник физической культуры РФ, отличник физической культуры СССР, отличник физической культуры РСФСР, отличник физической культуры Якутской АССР, лауреат государственной премии РС(Я) имени Коркина в области физической культуры и спорта, лауреат спорта РС(Я) ХХ века, обладатель знака «Почетный наставник».

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