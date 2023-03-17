Житель Якутии три месяца воровал деньги престарелой соседки и спускал на ставки

Фото: Евгения ГУСЕВА

Перед судом предстанет 36-летний житель Жатая, обвиняемый в краже 140 тысяч рублей у престарелой соседки, сообщает пресс-служба прокуратуры Якутии.

По версии следствия, мужчина совершал кражи с января по март 2022 года. Как ни в чем не бывало, он приходил к ней в гости и воровал ее деньги. Соседка — бабушка 1939 г.р.

Похищенные средства он в основном проигрывал на ставках в одной из букмекерских компаний.

Кроме того, обвиняемый обокрал две дачи, где похитил имущество на общую сумму более 46 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по п. «в» ч.2 и п. «г» ч.3 ст.158 УК РФ. Дело направлено в суд.

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