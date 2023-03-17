В Нерюнгри обвиняемого в грабеже привлекут еще и за побои

Фото: прокуратура Якутии

В Нерюнгри заведено новое уголовное дело против местного жителя, который ограбил посетителя кафе, сообщает пресс-служба прокуратуры Якутии.

В декабре 2022 года в одном из кафе поссорились два посетителя. Один из них несколько раз ударил соперника по голове, причем бил как руками, так и ногами. После этого открыто похитил сотовый телефон потерпевшего. Как выяснилось, виновником был ранее судимый за насильственные преступления нерюнгринец.

Позже прокуратура установила, что было заведено уголовное дело лишь по грабежу (по ч. 1 ст. 161 УК РФ), но проигнорирован факт побоев. После вмешательства надзорного органа было инициировано уголовное преследование по ч. 2 ст. 116.1 УК РФ (нанесение побоев, причинивших физическую боль, лицом, имеющим судимость за преступление, совершенное с применением насилия).

Расследование завершено, уголовное дело направлено в суд.

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