Отключения света, воды, тепла и газа в Якутске на 17 марта

График и адреса плановых отключений энергоресурсов в Якутске на 17 марта Фото: Дмитрий СМИРНОВ

В пятницу, 17 марта, по ряду адресов в Якутске временно прервется подача электроэнергии, воды, тепла и газа в связи с ремонтными работами, сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба города.

ЦРЭС предупреждает об отключениях электроэнергии:

09.00-12.00 – ул. Автодорожная 33, 33/1;

09.00-17.00 – ул. Луговая 4/1 по 34/1, ул. Кольцевая 2 по 117, ул. Габышева 30, Вилюйский тракт 5 км. 6А, ул. Росковая 1 по 23, Маганский тракт 2 км., 9 км., СОТ Березовая роща, ул. Просторная, Белое Озеро частично, ул. Васильева 1, 5;

09.00-14.00 - СОТ Огородник, СОТ Привод;

09.00-12.00 - переулок Кушнаревский 32 - 61, ул. Луговая 48/2 - 73, переулок Дружный, Сергеляхское поле (частично);

14.00-16.00 - ул. Гольминка с 5 по 54, 1,2 Гольминка частично.

ЯТЭЦ предупреждает об отключениях:

- горячей воды:

09.00-12.00 – ул. Можайского 15/1, 15/2, 15/5, 15/6;

- холодной воды:

09.00-12.00 - 136 квартал: ул. П.Алексеева 16, 14, 8, 8/1, 8/2, 10, 12/1, 12/2, 14/1, ул. Пояркова 10, 10/1 (д/с «Подснежник» № 11), 12, 4, 8, 8/1, 8/2 (школа №23), 6, ул. Лермонтова 25, 25/1 (д/с №86 «Колокольчик»), 25/2, 25/3, 27, 27/1, 27/3, 29, 29/1, 29/2, 29/3, 29/4, 33, 33/1, 31, 31/1, 31/2, 31/5, ул. Дзержинского 13/3, 13/1, 51 квартал: ул. Дзержинского 1, 3, 3/1, 5 (ДЮСШ №1), 7, 7/1, 9, 9/1 (д/с №82 «Мичээр»), д/к № 79 «Лучик», ул. П.Алексеева 2/5, 4, 4/1, 4/2, 4/3, 6, 6/1, 6/2, ул. Пояркова 9, 7, 7/1, 5, 3, 3/1;

- теплоснабжения:

10.00-12.00 – ул. Верхоянская 17.

АО «Теплэнергия» предупреждает об отключениях холодной воды:

10.00-12.00 – ул. Дружбы Народов 4, 4/1, 6, 6/1, 8, 8/1.

УГРС ОАО «Сахатранснефтегаз» предупреждает об отключениях газоснабжения:

08.30-12.00 - с отключением ул. Автомобилистов 14/10, 14/9, ул. Дружная 22, 20, ул. Большая Поляна 21/1, 21;

13.30-16.00 - 1-я База 66, 80, 92, 96/2, 106, 112, 112/3.

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