В якутском Ленске 40 семей получили новые квартиры по программе переселения

Фото: правительство Якутии

В Ленске накануне выдали ключи от квартир 40 семьям. Они участвовали в программе переселения из ветхого жилья – теперь семьи будут жить в девятиэтажном доме по улице Рабочая.

«Уверен, что программа переселения будет и дальше активно реализовываться на территории Якутии. И все больше семей будут жить в лучших условиях», – заявил первый зампредседателя правительства Якутии Кирилл Бычков.

При этом, дом для переселенцев был построен по технологии однослойных панелей. Они позволяют использовать вентилируемые фасады, а это, в свою очередь, расширяет возможности по созданию особого дизайна домов.

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