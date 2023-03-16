В якутском музее открыли виртуальную экскурсию по Ленским столбам

Фото: правительство Якутии

В Якутске открыли виртуальную экскурсию по Ленским столбам. Проект создали на базе Национального художественного музея. Сама экскурсия проходит в виртуальной реальности, посредством VR-шлемов.

«В музейной деятельности сейчас очень часто используются коллаборации с различными институциями. Сегодня мы презентуем как раз такой проект совместно с МТС и национальным парком "Ленские столбы", где применяются новейшие технологии, связанные с мультимедиа, цифровизацией», – говорится в заявлении музея.

Отметим, что VR-гид работает в режиме 360 градусов – то есть «туристы» во время экскурсии имеют возможность вертеть головой во все стороны. Экскурсия охватывает более 100 километров по двум маршрутам – пешком по экотропе или вплавь, по реке Лене.

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