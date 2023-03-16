Глава Якутска предупредил о массовой чистке в городе из-за снегопадов

Фото: мэрия Якутска

Глава Якутска Евгений Григорьев сообщил, что из-за мартовских снегопадов городским службам приходится убирать снег в круглосуточном режиме. По его словам, снегопады этой зимой и так были рекордными, а в последние дни объемы вывоза на снежный полигон стабильно превышают 10 тысяч кубометров в сутки.

«До конца недели по городу точно выйдем на цифру 400 тысяч кубометров с начала зимнего сезона. Но уборки предстоит еще очень много, и, в первую очередь, в жилых кварталах. По разным управляющим компаниям исполнение планов по уборке и вывозу снега составляет, в среднем, от 30 до 60 процентов», – заявил Григорьев.

По словам мэра, во всех округах продолжается массовая очистка крыш домов и вывоз снега. Поэтому жителей просят быть внимательными и не пускать детей к местам, где работает спецтехника.

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