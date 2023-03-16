В Якутии матерый уголовник-убийца напал на сотрудника колонии

Фото: СК Якутии

В Якутии завели очередное уголовное дело на арестанта, который мотает срок в колонии. За плечами 35-летнего уголовника – богатая «биография» из краж, изнасилований и убийств. Новое дело связано с нападением на сотрудника колонии, после которого зэка отправили в камеру для нарушителей условий содержания.

Нападение произошло 8 марта, когда заключенного отправили на осмотр в медкабинет штрафного изолятора. Уголовник набросился на младшего инспектора и начал бить его кулаками по лицу. Охрана тут же скрутила зэка и отправила в изолятор.

Как пояснили в СК, мужчина ранее был судим за убийства, в том числе сокамерника, преступление против половой неприкосновенности малолетнего ребенка, имущественные преступления. Последний свой срок он получил в апреле прошлого года, когда его осудили на 22 года колонии строгого режима.

Сейчас на него завели новое дело по статье о дезорганизации деятельности колонии. По ней предусмотрено наказание вплоть до пяти лет тюрьмы. Сейчас с зэком работают следователи.

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