Якутия отмечает 146-летие со дня рождения Алексея Кулаковского

Фото: ЯСИА

16 марта исполняется 146 лет со дня рождения основоположника якутской литературы, просветителя и мыслителя Алексея Кулаковского — Өксөкүлээх Өлөксөй. В честь знаменательной даты в Якутске открыли новый бюст писателя.

Руководство республики и общественность отдали дань памяти поэту, возложив цветы к его памятнику на площади Дружбы народов

Фото: ГТОиБ Якутии

В этот же день в Доме дружбы народов, который уже много лет носит имя Кулаковского, торжественно открыли бюста основоположника якутской литературы. Бронзовое изваяние создал скульптор Прокопий Слепцов.

Установку бюста, которую инициировали горожане, поприветствовала старшая внучка литератора, заслуженный работник культуры России и республики Раиса Кулаковская. По ее словам, автору удалось в точности изобразить лицо ее деда.

– У каждого народа есть люди, которые являются символами своей нации. У народа саха таким человеком является Алексей Кулаковский. Несмотря на то что годы идут, его труды остаются актуальными для всего нашего народа по сей день. Сегодня один из самых удивительных дней в моей жизни», — цитирует Раису Кулаковскую ЯСИА.

Фото: ЯСИА

В честь дня рождения Кулаковского по всей Якутии состоялось множество акций, просветительских.

Справка «КП»:

Алексей Елисеевич Кулаковский родился 16 марта 1877 года в семье скотовода, в Жохсогонском наслеге Ботурусского улуса Якутской области. Окончил реальное училище в Якутске, путешествовал по родному краю, изучал его природные богатства, этнографию, экономику. Написал поэмы «Портреты якуток», «Песня столетней старухи», «Скупой богач», «Дары реки», «Наступление лета», «Сон шамана» и другие.

В своих произведениях поднимал вопросы дружбы народов, необходимость просвещения, бесправие женщин. В 1925 г. выехал делегатом от Якутской АССР на I тюркологический съезд в Баку. На обратном пути заболел и скончался в Москве 6 июня 1926 г.

В 2002 г. в Якутске установлен памятник Алексею Кулаковскому.

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