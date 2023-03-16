17 марта в Якутске обещают погоду без существенных осадков

Фото: KP.RU

Якутск не отпускают снегопады, но, как обещают синоптики, в пятницу осадки ожидаются не существенные.

– Без существенных осадков, ветер западный 3-8 м/с. Ночью -22-24°, днем -7-9°, – сообщается на сайте Якутского гидрометцентра.

Днем 16 января в столице Якутии была зафиксирована температура минус 9 градусов.

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