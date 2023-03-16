В Якутии матерям будут присваивать звание ветеранов труда

Фото: ЯСИА

В Якутии вносятся изменения в региональный закон о ветеранах труда, сообщает пресс-служба правительства региона.

Премьер-министр Андрей Тарасенко отметил, что несмотря завершение Года матери в Якутии повышение престижа материнства остается одной из ключевых задач.

Глава республики Айсен Николаев в послании депутатам Ил Тумэн поручил внести изменения в законопроект о ветеранах труда, чтобы присуждать этот статус всем многодетным матерям, отмеченным государственными наградами.

Звание будет присваиваться матерям, которые были удостоены такими наградами, как «Высшая благодарность матери», «Мать-героиня» и «Материнская слава» I, II, III степени, имеющим не менее 10 лет страхового стажа на период работы на территории республики, уточнила министр труда Елена Волкова.

Планируется упростить порядок присвоения звания «Ветеран труда» для матерей 4 и более детей и воспитавших их до достижения ими возраста 8 лет (в том числе усыновителей), проживающих в арктических районах. Для них требуемый страховой стаж на территории арктических районов сокращается до 10 лет.

Далее законопроекта будет внесён на рассмотрение в Государственное собрание (Ил Тумэн).

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp) Наши соцсети и мессенджеры: Телеграм-канал, группа в WhatsApp, Вконтакте, Одноклассники.