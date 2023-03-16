Началась регистрация на Якутский полумарафон — 2023

Фото: Yakutskcity.ru

Стартовала регистрация участников на традиционный Якутский полумарафон.В этот раз забег пройдет не в июне, а в конце лета — 12 августа.

Заявлены дистанции 21,5 км, 10,5 км и 5 км. Детский забег — 500 метров. Как объясняет один из основателей Якутского полумарафона Арсен Томский в своем телеграм-канале, в этом году было решено от формата марафона вернуться к полумарафону, чтобы не перекрывать улицы города слишком долго.

Приобрести слот для участия можно с 15 марта по 13 июня. Стоимость для взрослого — 2000 рублей, для детей — 900 рублей.

Каждый купивший слот получает набор финишера — в него входят складной рюкзак из водонепроницаемой ткани и бейсболка с фирменным логотипом полумарафона. А пробежавшие свою дистанцию и пришедшие к финишу — медаль. На ее обратной стороне будет место под гравировку.

Купить слот и узнать подробнее о полумарафоне можно на официальном сайте забега ykt.run.

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