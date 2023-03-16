В Якутии мужчина подарил девушке украденные наушники, а после расставания забрал обратно

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В полицию по Горному району поступила информация о хищении товаров от представителя сети магазинов по продаже техники, сообщает МВД по Якутии.

Общая сумма ущерба составила около 78 277 рублей. В хищении заподозрили 48-летнего менеджера по продажам. Провели обыск и нашли украденные товары.

Менеджер рассказал, что с августа по декабрь 2022 года похитил из магазина два сотовых телефона и наушники. Один похищенный телефон он подарил сестре на день рождения, второй оставил себе. А наушники подозреваемый подарил своей девушке, но после расставания забрал обратно.

Заведено уголовное дело по ч. 3 ст. 160 УК РФ «присвоение или растрата». Максимальное наказание по этой статье – лишение свободны на шесть лет.

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