Житель Вилюйского района осужден за организацию наркопритона и хранение наркотиков

Фото: vk.com/kysyl_syr

Купил, хранил и звал друзей употребить. 26-летний жители поселка Кысыл-Сыр предстал перед судом за организацию притона, сообщает пресс-служба прокуратуры Якутии

Мужчина незаконно приобрел и хранил у себя в квартир наркотики в крупном размере. В свою жилплощадь он неоднократно пускал 3 знакомых для потребления запрещенных веществ.

Он осужден по ч. 1 ст. 232 (систематическое предоставление помещения для потребления наркотических средств) и ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконное приобретение и хранение без цели сбыта наркотических средств, совершенных в крупном размере). Его приговорили к 3 годам 10 месяцам лишения свободы в колонии общего режима.

Приговор суда в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами.

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