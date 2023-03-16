Переломы и ушиб внутренних органов получил житель Якутии, упав с 2,5-метровой высоты на работе

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Суд Нерюнгри рассмотрит дело о чрезвычайном происшествии на одном из предприятий Нерюнгри, сообщает пресс-служба прокуратура республики.

В сентябре 2022 года в компании запускали конвейерную ленту. В итоге один из работников упал с высоты более 2,5 метров. В результате мужчина получил перелом конечностей и ушиб внутренних органов.

По версии следствия, виновным в этом происшествии является директор предприятия, который допустил запуск конвейера, не убедившись в безопасности проведенных пуско-наладочных работ. По материалам проверки прокуратуры было заведено уголовное дело, которое вел следственный отдел Нерюнгри СУ СК России по Якутии.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу по ч. 1 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человеку) и направила в суд.

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