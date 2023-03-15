В Якутске назвали лидеров среди ночных заведений по количеству потасовок и краж

Фото: мэрия Якутска

В Якутске подвели итоги двух месяцев 2023 года по уголовной статистике. Как рассказали в мэрии, за это время выросло число уголовных дел, заводимых по преступлениям, совершенным в кафе, барах, ресторанах и клубах. Речь идет о статьях за причинение средней тяжести здоровью, побои, грабежи и кражи.

«С начала года на пульт оператора «02» поступило 22 обращения из ночных заведений. Сообщения в основном были по фактам конфликтных ситуаций с персоналом, между посетителями – драк, нанесения телесных повреждений, утери и порчи имущества. Наибольшее количество обращений зарегистрировано из заведений «Айкон», «Мохито», «Новый Пекин», – сообщил начальник по охране общественного порядка полиции Якутска Николай Тастыгин.

Лидером среди преступлений, как и раньше, остаются кражи. Чаще всего они происходят в развлекательных заведениях и в общественном транспорте. Также Тастыгин отметил увеличение количества преступлений в состоянии алкогольного опьянения в общественных местах в дневное время, хотя в целом число таких преступлений снизилось.

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