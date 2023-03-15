На грантовый конкурс Минсельхоза Якутии послали заявки меньше 30 участников

Фото: правительство Якутии

На грантовый конкурс Минсельхоза Якутии в этом году подали заявки только 26 участников. Заявители могут получить до 15 миллионов рублей на реализацию проектов, связанных с сельским хозяйством.

Большинство заявок в этом году относятся к проектам в сферах традиционного скотоводства и табунного коневодства. Также много заявок поступило на выращивание картофеля и овощей открытого грунта.

Отметим, что победителей конкурса должны объявить уже в ближайшее время.

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