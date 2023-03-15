В программу газификации «Газпрома» попали еще 9 сел Якутии

Фото: пресс-служба АО "Сахатранснефтегаза"

Программа развития газоснабжения и газификации Якутии на период 2021-2025 годы пополнилась 9 селами Якутии, написал в своем телеграм-канале главы региона Айсен Николаев.

Он сообщил, что корректировка утверждена с председателем правления ПАО «Газпром».

– В ближайшие годы газ дополнительно придет в наслега Холго, Бердинка, Нерюктяйинск 1-й, Нерюктяйинск 2-й, Бирюк, Заречный и Троицк Олекминского района, и далее в Томмот и Якокит Алданского района, – сообщил глава региона.

В 2022 году по президентской программе догазифицировано 2 877 домов, при плане 2041. Рекордных результатов достигли Чурапчинский и Горный районы, где план был перевыполнен на 421% и 327%, соответственно.

В этом году подача газа планируется в 1813 домов. Паралелльно стартует подготовка к газификации вдоль газопровода «Сила Сибири». В этом году начнется газификация сёл Елечей, Эбя, Харбала-1, Юрюнг-Кюель; проектные работы в Ломтуке Мегино-Кангаласского района и далее в Сатагай и Алтанцы Амгинского улуса, сообщает пресс-служба правительства региона.

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