Прогноз погоды в Якутске на четверг, 16 марта

Фото: KP.RU

Днем 16 марта в Якутске температура воздуха составит до -7 градусов, сообщает Якутское УГМС.

«Ночью небольшой снег, днем преимущественно без осадков, ветер юго-западный 1-4 м/с. Ночью -16-18°, днем -7-9°», — говорится в прогнозе.

Сегодня в три часа дня в столице республики зафиксировали -4 градуса, юго-восточный ветер 2 м/с.

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