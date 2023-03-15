Администрация Усть-Неры Якутии и ИП оставили поселок без защиты от лесного пожара

Фото: gorodarus.ru

В Оймяконском районе по материалам проверки соблюдения законодательства о закупках товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий, сообщает пресс-служба прокуратуры Якутии.

Установлено, что администрация поселка Усть-Нера заключила с индивидуальным предпринимателем контракт на обустройство минерализованной полосы вокруг муниципального образования. Сумма составила 1,6 миллиона рублей.

Впоследствии стороны подписали акт о приеме выполненных работ. Предпринимателю перечислили всю сумму. Однако, как оказалось, работы фактически не были выполнены.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 286 УК РФ — превышение должностных полномочий.

Проводятся следственные мероприятия.

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