В Нерюнгри Якутии 11-летняя девочка рассказала матери о сексуальных посягательствах отчима

Фото: Елена ВАХРУШЕВА

Житель города Нерюнгри 38 лет обвиняется в сексуальном насилии над своей малолетней падчерицей, сообщает Следком Якутии.

Как выяснило следствие, мужчина пользовался моментами, когда жены дома не было, и совершал насильственные действия сексуального характера над 11-летней девочкой. Повторялось это пять раз с июля по декабрь 2022 года.

Девочка рассказала о посягательствах отчима своей матери. Та обратилась в правоохранительные органы.

Мужчину задержали и поместили под стражу. Он не признал вину и заявил, что школьница его оговорила.

Следствие провело проверку и возбудило уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ —насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста. Материалы направлены в суд.

С ребенком работает психолог.

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