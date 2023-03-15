«Бастуют только в Москве». Как работают пункты выдачи Wildberries в Якутске

Фото: KP.RU

14 марта многие федеральные СМИ сообщили, что о предстоящей забастовке сотрудников пунктов выдачи заказов крупнейшего российского маркетплейса Wildberries. В частности, сотрудников не устраивала новая система штрафов, введенная с 3 марта, которая предусматривает удержание до 100% платы за бракованный товар.

Сообщалось, что владельцы и представители пунктов выдачи заказов Wildberries осаждают офис компании в Москве, высказывая недовольство новыми условиями работы. Однако, сама компания опровергнула информацию о закрытии пунктов выдачи заказов (ПВЗ) и забастовке их владельцев. В Wildberries подчеркнули, что пункты самовывоза продолжают работу в стандартном режиме.

Корреспонденты «КП – Якутия» прошлись по некоторым ПВЗ компании по улицам Дзержинского и Семена Данилова, а также на проспекте Ленина. По данным сервиса 2Гис, всего их в Якутске – 51. Пункты, в которых побывали наши корреспонденты, работают как обычно. Продавцы удивляются нашему вниманию и отвечают, что никаких планов по забастовке не планировалось.

– Да, мы слышали про забастовку, но это только в Москве. У нас ничего такого не планировалось, работаем как обычно, – говорят сотрудники.

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