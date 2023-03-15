Житель Якутии украл у родственника свинину на 50 тысяч рублей

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Житель Мегино-Кангаласского района обвиняется в краже свинины на сумму 50 тысяч рублей, сообщает пресс-служба МВД Якутии.

Установлено, что 35-летний мужчина, взломав навесной замок, проник ночью в сарай дальнего родственника и стащил оттуда свиную тушу.

Утром потерпевший, обнаружив взлом и кражу, сообщил в полицию.

К тому моменту как похитителя поймали, он успел продать мясо за 10 тысяч рублей, а выручку потратить на алкоголь и продукты.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 — кража. «Мясному» вору грозит до пяти лет лишения свободы.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp) Наши соцсети и мессенджеры: Телеграм-канал, группа в WhatsApp, Вконтакте, Одноклассники.