У жительницы Мегино-Кангаласского района конфисковали машину за пьяную езду

Фото: drom.ru

В Мегино-Кангаласском районе осудили женщину за повторное управление автомобилем в нетрезвом виде, сообщает пресс-служба прокуратуры Якутии.

Подсудимую в состоянии алкогольного опьянения остановили сотрудники ГИБДД. Как оказалось, она уже была привлечена к административной ответственности за то, что садилась за руль в нетрезвом виде, но не сделала для себя должных выводов.

По результатам рассмотрения уголовного дела по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ суд приговорил женщину к обязательным работам на срок 200 часов. В доход государства конфискован автомобиль марки «Toyota Premio», которым осужденная управляла в момент совершения преступления. Также ее лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами сроком на 2 года.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами.

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