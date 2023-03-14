Жителей Якутска предупредили о приближении снежного фронта

Фото: Якутское УГМС

Якутская госавтоинспекция предупредила жителей о приближении к городу снежного фронта. Он накроет столицу республики в ближайшие сутки – синоптики предвещают сильный снег на востоке центральных и южных районов. На юге, востоке и центре республики, по нижней Лене пройдёт умеренный снег, на остальной территории Якутии будет преимущественно без осадков.

Синоптики также отмечают, что температура воздуха ночью составит -10-15 градусов, днем воздух прогреется до -2-7 градусов. Ветер будет умеренным, за исключением Анабарского и Булунского районов – там ожидается порывистый ветер до 28 м/с и метель.

«Март - переходный месяц между зимой и весной, поэтому погода по территории республики будет изменчивой. Наконец-то исчезли 50-ти градусные морозы в Оймяконском районе. Так за прошедшую ночь, самая низкая температура воздуха наблюдалась в п. Депутатский и составила -39 градусов», – отметила синоптик Татьяна Маршалик.

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