Ученые предупредили об опасности появления «зомби-пожаров» в Якутии

Фото: служба спасения Якутии

Ученые предупредили, что в Якутии этой весной могут вспыхнуть «зомби-пожары». Так называют возгорания, которые тлеют всю зиму, после чего, с наступлением тепла, начинают гореть с новой силой. Доктор биологических наук СО РАН Трофим Максимов в беседе с «ЯСИА» отметил, что такие пожары могут возникать в тундровых экосистемах Якутии.

По словам ученого, зимой пожары поддерживаются в состоянии горения за счет горючих парниковых газов в верхних слоях земли. Один такой случай известен в Аллаиховском районе.

«В зависимости от типа и интенсивности пожара уничтожается растительность различных ярусов леса, выполняющая теплоизоляционную и влагозащитную роль. В результате потери растительного покрова, оттаивания и заболачивания мерзлотной экосистемы повышаются выбросы углерода в атмосферу», — объяснил Максимов.

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