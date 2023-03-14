Якутская пенсионерка «инвестировала» полмиллиона рублей мошенникам

Фото: МВД Якутии

В Якутии очередная жительница попалась на удочку мошенников. В этот раз жертвой обмана стала пенсионерка из Томмота, которая перевела мошенникам больше полумиллиона рублей. Все это время она думала, что вкладывает деньги на брокерский счет.

Предложение об «инвестициях» поступило женщине от незнакомых людей по телефону, чему та не смутилась. Пенсионерка раскрыла звонившим данные своего паспорта и перевела на указанный киви-кошелек 9 тысяч рублей. После этого мошенники показали якобы ее брокерский счет, который пополнился на 120 долларов.

Спустя несколько дней мошенники вновь связались с пенсионеркой и предложили продолжить инвестиции. Та, в свою очередь, отказалась и попросила вернуть деньги – на что аферисты ответили, что якутянке необходимо написать заявление в брокерскую компанию для вывода средств.

Вскоре с женщиной связался другой неизвестный, и сообщил, что поможет ей вывести деньги со счета – но для этого нужно проделать еще несколько операций. Под его диктовку пенсионерка последовательно перевела мошенникам еще 90 тысяч, 185 тысяч и 245 тысяч рублей – только так, по словам звонившего, можно было вернуть уже вложенные ранее 9 тысяч.

Только когда банк заблокировал счета женщины при попытке очередного перевода, та поняла, что попалась на уловку мошенников. Так, из-за желания вернуть 9 тысяч пенсионерка лишилась более чем полумиллиона рублей, а делом теперь занимается полиция.

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