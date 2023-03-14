В якутском селе Ытык-Кюель введут в работу новую поликлинику

Фото: правительство Якутии

В Якутии продолжается строительство новой больницы в селе Ытык-Кюель Таттинского улуса. Сейчас готовность объекта составляет 76%. Сдать больницу планируется в четвертом квартале текущего года.

По плану трехэтажная больница сможет за смену принимать до 200 пациентов. В поликлинике разместят дневной стационар, отделение диагностики и центр амбулаторной онкологической помощи. Сегодня ход строительства проверила зампред правительства Якутии Ольга Балабкина.

«Строительство здания идёт по графику, запуск объекта намечается в четвёртом квартале текущего года. Открытие новой поликлиники в Ытык-Кюеле позволит повысить качество оказания медицинской помощи в Таттинском улусе», – отметила Балабкина.

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