Якутская полиция нашла лихачей, которые устроили опасные гонки на элитных авто

Фото и видео: Госавтоинспекция Якутска

Якутская госавтоинспекция отыскала водителей, которые накануне устроили смертельно-опасные гонки по встречной полосе. В соцсетях ранее разошлось видео с регистратора одного из участников движения – его последовательно чуть не протаранили «Порше Кайен» и «Фольксваген Туарег». Лихачи на полной скорости обгоняли поток автомобилей и даже заставили встречное авто съехать с дороги в сугроб.

В ГИБДД заявили, что установили владельцев авто, но не стали раскрывать их личности. Сотрудники составили административные протоколы и направили материалы в суд: теперь лихачей, вероятно, лишат прав.

«Выезд на встречную полосу при совершении обгона – это опасный и рискованный маневр, связанный со значительным превышением скорости, вследствие чего людям при столкновении транспортных средств возрастает сила удара, и это приводит к самым тяжким последствиям. Следует помнить, что необдуманные действия могут стоить жизни вам и окружающим вас людям», – добавили в госавтоинспекции.

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